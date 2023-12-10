Італія

Німець проводить слабкий сезон.

Нападник німецького Лейпцига Тімо Вернер може переїхати до Італії.

За інформацією Football Italia, в послугах 27-річного німця зацікавлені два італійських клуби. Мова йде про Мілан та Ювентус.

Відзначається, що переговори йдуть про можливу оренду футболіста, починаючи з січня наступного року. "Стара сеньора" та "россонері" поки, що не збираються працювати над повноцінним трансфером гравця.

Діючий контракт німця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Цього сезону, Тімо Вернер зіграв за Лейпциг 13 матчів, забивши два голи та віддавши одну результативну передачу.

Останні матчі "червоних биків" нападник пропустив через травму привідного м'яза.