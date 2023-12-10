Італія

Неочікуваний поворот подій.

Златан Ібрагімович може стати тимчасовим тренером Мілана, повідомляє Football Italia з посиланням на La Repubblica.

За інформацією джерела, Мілан може звільнити Стефано Піолі, якщо не вийде до плей-оф Ліги чемпіонів.

Ібрагімович у разі відходу Піолі може тимчасово прийняти "россонері" у дуеті з Іньяціо Абате, який тренує молодіжну команду клубу.

Швед може здобути керівну посаду, проте не виключений і варіант з роботою тренером.

Матч Ньюкасл — Мілан відбудеться у середу, 13 грудня, о 22:00 за київським часом.