Неочікуваний поворот подій.
Іньяціо Абате, GETTY IMAGES
10 грудня 2023, 23:22
Златан Ібрагімович може стати тимчасовим тренером Мілана, повідомляє Football Italia з посиланням на La Repubblica.
За інформацією джерела, Мілан може звільнити Стефано Піолі, якщо не вийде до плей-оф Ліги чемпіонів.
Ібрагімович у разі відходу Піолі може тимчасово прийняти "россонері" у дуеті з Іньяціо Абате, який тренує молодіжну команду клубу.
Швед може здобути керівну посаду, проте не виключений і варіант з роботою тренером.
Матч Ньюкасл — Мілан відбудеться у середу, 13 грудня, о 22:00 за київським часом.