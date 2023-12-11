Завершився матч чемпіонату Італії.
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11 грудня 2023, 00:30
У рамках 15 туру італійської Серії А Рома на своєму полі приймала Фіорентину.
Господарі та гості обмінялися голами, проте переможця виявити не зуміли. Зазначимо, що у складі римлян було два вилучення – достроково поле залишили Залевські та Лукаку.
Рома — Фіорентина 1:1
Голи: Лукаку 5 – Кварта 65.
Рома: Патрісіу, Манчіні, Льоренте, Ндіка, Р. Крістенсен, Крістанте, Паредес, Лоренцо Пеллегріні (Бове 85), Залевськи, Дібала (Азмун 25, Ель-Шаараві 62), Лукаку.
Фіорентина: Терраччьяно, Кайоде (М. Лопес 81), Раньєрі, Кварта, Бірагі, Артур, Данкан, Бонавентура (Соттіл 78), Іконе (Н. Гонсалес 72), Нзола, Куаме.
Попередження: Крістанте 37, Залевськи 41, Паредес 80, Льоренте 90+5 — Іконе 65, Бірагі 75, Данкан 86.
Вилучення: Залевськи 64 (друга жовта), Лукаку 87 (пряма червона).