Італія

Нігерієць отримав почесну нагороду.

Віктора Осімгена визнано найкращим африканським футболістом року, повідомив сайт Африканської конфедерації футболу.

Нападник Наполі та збірної Нігерії отримав приз за підсумками 2023 року, обійшовши у голосуванні Мохамеда Салаха та Ашрафа Хакімі.

У сезоні-2022/23 Осімген у складі Наполі став чемпіоном Італії та найкращим бомбардиром Серії А з 26 голами.

Зазначимо, що найкращим воротарем став Яссін Буну, а тренером — Валід Реграгі (під його керівництвом збірна Марокко вийшла до півфіналу ЧС-2022 у Катарі).