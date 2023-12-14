Італія

Нігерієць проводе потужний сезон.

Туринський Ювентус визначив нападаючого Віктора Боніфаса з леверкузенського Баєра, як свою пріоритетну трансферну ціль у разі продажу сербського форварда Душана Влаховича. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, італійський клуб готовий продати Влаховича наступного літа, проте в останні тижні туринці намагаються домовитися про нову угоду з сербом. У липні зарплата нападника зросте до 12 млн. євро на рік і клуб хоче розподілити цю суму на більш тривалий контракт.

Переговори з оточенням Влаховича просуваються повільно і він, ймовірно, не захоче погоджуватися на нижчу зарплату в новому довгостроковому контракті, тому продаж гравця наступного літа починає виглядати для Юве цілком робочим варіантом.

Також повідомляється, що директор Ювентуса Крістіано Джунтолі є великим шанувальником таланта Боніфаса і вважає, що нападник може стати сильним доповненням до команди Массіміліано Аллегрі.

Цього сезону, 22-річний Віктор Боніфас зіграв за Баєр 21 матч, забивши 14 голів та віддавши 7 результативних передач.