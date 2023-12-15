Італія

Справа у травмі футболіста.

Універсал міланського Інтера Хуан Куадрадо отримав травму ахіллового сухожилля, яка виявилася серйознішою ніж здавалося спочатку. Через це "неррадзурі" збираються виходити на зимовий трансферний ринок. Таку інформацію надає Фабріціо Романо.

Директор Інтера П'єро Аузіліо підтвердив цю інформацію.

"Ми підпишемо гравця, який замінить Хуана Куадрадо у січневому трансферному вікні. Ми над цим працюємо", — заявив італійський функціонер.

Найближчими днями, 35-річному колумбійцю зроблять операцію через, яку він зможе вернуттся на поле не раніше березня наступного року.

Цього сезону, Хуан Куадрадо зіграв за Інтер дев'ять матчів та зробив дві результативні передачі.