Італія

Шістнадцятий тур італійської Серії A розпочався з несподіваної похибки від одного з претендентів на чемпіонство.

Останні матчі єврокубків у поточному році залишились позаду, тож черговий футбольний вікенд знову повертав нас до подій у національних першостях. Певна річ, що переважна частина протистоянь відбуватиметься саме у вихідні, проте й пізно ввечері в п’ятницю був привід приділити трохи уваги футболу. У рамках шістнадцятого туру італійської Серії A генуезький Дженоа приймав на своєму полі туринський Ювентус.

Український півзахисник Руслан Маліновський цей матч розпочинав одразу ж у стартовому складі, і, зробимо крок наперед, відіграв його аж до фінального свистка. Ба більше — на рахунку нашого співгромадянина навіть опинився перший удар у площину в цій грі, коли він на шостій хвилині перевірив реакцію Щесни дальнім пострілом із лівого флангу.

Та й самі "грифони" цілком непогано провели стартовий відтинок протистояння, можна сказати, що були на рівні суперників, але на 27 хвилині каскад помилок у центрі поля, за безпосередньої участі Маліновського, призвів до того, що Мартінесу довелось стрибати в ноги К’єзі на лівому фланзі власного штрафного. Арбітр призначив пенальті, який реалізував сам постраждалий нападник.

Після цього туринцям удалось забрати м’яч під власний контроль та у фірмовому стилі підсушити гру. Господарі атакували, переважно, через фланги, але кількістю передач до штрафного другим поверхом створили для себе лише один дійсно гольовий момент — Васкес від лівого кута воротарського завершив навіс ударом другим дотиком над воротами. Замість нього поперерві на полі з’явився Екубан і Дженоа одразу заграв цікавіше в атаці.

Юве опинився під тиском на власній половині й не минуло трьох хвилин, як пропустив до центру штрафного передачу на Екубана, а той головою скинув під удар Гудмундссону. І одразу Дженоа спробував розвинути успіх, проте також був близьким і до того, щоб привезти собі неприємності. Мартінес подарував м’яч К’єзі в центрі штрафного, проте сам і виправився стрибком у ноги опоненту. Цього разу — цілком у межах правил.

А далі був типовий італійський футбол у формі протистоянні двох тактик, які відмінно пасували одна до одної, тому команди майже не могли рухати м’яч далеко від центру поля. Для Ювентуса такий варіант був заздалегідь програшним, але реальної протидії команда Массіміліано Аллегрі так і не вигадала. Довелось навіть навалюватись у масованому штурмі на чужі ворота наприкінці, але Бремер не заніс м’яч у сітку через відмінний сейв Мартінеса в поодинокому моменті, тож довелось ділити очки його команді з господарями.

У наступному турі генуезький Дженоа гостюватиме в Сассуоло, а туринський Ювентус навідається до Фрозіноне.Дженоа — Ювентус 1:1Гудмундссон, 48 — К’єза, 28 (пен.)Мартінес — Дрегушин, Бані, Де Вінтер — Сабеллі (Вольякко, 84), Френдруп, Бадель, Маліновський, Васкес (Екубан, 46) — Мессіас (Гапс, 90+2), Гудмундссон.Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Камб’язо (Їлдиз, 88), Маккенні, Локателлі, Міретті (Ілінг, 74), Костич (Веа, 68) — К’єза, Влахович (Мілік, 68).Попередження: Бадель, Маліновський — Даніло, Маккенні, Мілік.