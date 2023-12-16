Італія

Юве втрачає очки, ще й пропускає.

У матчі 16-го туру італійської Серії A, Дженоа в домашній грі зумів забрати очки в туринського Ювентуса (1:1). Головний тренер Юве Массіміліано Аллегрі прокоментував втрату очок своєї команди. Цитує італійця Football Italia.

"Команда показала хороший футбол, але грати проти такого Дженоа було нелегко. Нам потрібно рости, адже щоб залишатися нагорі, треба набирати очки і бути ефективнішими. Коли ти маєш вбити суперника, потрібно робити це. Коли є гольові моменти, треба забивати.

Ми взяли важливе очко, продовжили вдалу серію. Тепер потрібно готуватися до матчу із Фрозіноне. Я задоволений грою", — сказав Аллегрі.

Зазначимо, що Ювентус не програє вже 11 матчів поспіль у рамках Серії А. Востаннє, "Стара сеньора" програвала 23 серпня цього року Сассуоло (2:4).