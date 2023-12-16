Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 15 грудня 2023 року, 21:45.

У матчі 16 туру італійської Серії A генуезький Дженоа в домашній грі зумів забрати очки в туринського Ювентуса.

"Грифони" з Русланом Маліновським у складі непогано розпочали гру, але посеред першого тайму припустились помилки в захисті й отримали пенальті у власні ворота.

Після цього господарям лише на початку другої половину матчу вдалось відігратись і навіть мати певну перевагу за створеними моментами.

Проте під завісу протистояння Дженоа виключно відбивалась від атак суперників і зрештою впоралась із утриманням рахунку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дженоа — Ювентус в 16 турі італійської Серії A-2023/24:

Дженоа — Ювентус 1:1

Голи: Гудмундссон, 48 — К’єза, 28 (пен.)

Дженоа: Мартінес — Дрегушин, Бані, Де Вінтер — Сабеллі (Вольякко, 84), Френдруп, Бадель, Маліновський, Васкес (Екубан, 46) — Мессіас (Гапс, 90+2), Гудмундссон.

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Камб’язо (Їлдиз, 88), Маккенні, Локателлі, Міретті (Ілінг, 74), Костич (Веа, 68) — К’єза, Влахович (Мілік, 68).

Попередження: Бадель, Маліновський — Даніло, Маккенні, Мілік.