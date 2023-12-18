Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 17 грудня 2023 року, 21:45.
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18 грудня 2023, 00:35
У рамках 16 туру чемпіонату Італії Лаціо на своєму полі приймав Інтер.
Колектив Сімоне Індзагі без проблем обіграв підопічних Мауріціо Саррі.
Огляд матчу:
Лаціо — Інтер 0:2
Голи: Мартінес 40, Тюрам 66.
Лаціо: Проведель, Лаццарі, Хіла, Казале, Марушич, Ровелла (Катальді 75), Гендузі, Камада (Луїс Альберто 65), Феліпе Андерсон (Кастельянос 80), Іммобіле, Дзакканьї (Педро 75).
Інтер: Зоммер, Біссек, Ачербі, А. Бастоні, Дарміан, Чалханоглу (Асллані 88), Барелла (Фраттезі 70), Мхітарян, Дімарко (Аугусто 70), Тюрам (Арнаутович 78), Лаутаро Мартінес (Клаассен 88).
Попередження: Казале 81 – Тюрам 26, Барелла 61.
Вилучення: Лаццарі 87 (пряма червона).