Неаполітанці пропустили чотири "сухих" м'ячі та вилетіли на стадії 1/8 фіналу.
Фото: Getty Images
20 грудня 2023, 00:20
У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії Фрозіноне на власному полі зустрівся з Наполі.
Найцікавіше відбулося у другому таймі, коли гості відправили у ворота чинного чемпіона Італії аж чотири м'ячі та здобули розгромну перемогу.
Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 4:0 на користь Фрозіноне, а Наполі завершив виступи в Кубку Італії.
Наполі — Фрозіноне 0:4
Голи: Барренечеа 65, Казо 70, Хеддіра 90+1 (пен.), Харруї 90+5
Наполі: Голліні, Дзанолі, Естігор, Натан, Руї (Ді Лоренцо 54), Демме (Лоботка 54), Гаетано, Каюст, Ліндстрем (Політано 73), Сімеоне (Осімхен 63), Распадорі (Кварацхелія 63)
Фрозіноне: Черофоліні, Околі, Монтерізі, Лусуарді (С. Романьолі 86), Гаррітано, Барренечеа, Бурабія (Харруї 66), Брешіаніні (Геллі 66), Квернадзе (Лірола 46), Хеддіра, Казо (Суле 72)
Попередження: Каюст 61, Гаетано 74, Політано 85 — Бурабія 42, Квернадзе 45+1, Казо 70, Харруї 80, Монтерізі 89