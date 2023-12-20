Італія

Тренер прокоментував виліт з італійського кубку.

Вальтер Маццарі прокоментував виліт Наполі з Кубку Італії - цитує ресурс La Gazzetta dello Sport.

"Можливо, гравці нашого основного складу не звикли виходити з лави запасних, і, як не дивно, нам вдалося виглядати краще з хлопцями, які грають не так часто. Ми повинні поміркувати над цим.

Хочу вибачитися перед вболівальниками, вони до кінця намагалися нам допомагати, але не заслужили цього. Мені не подобається, як ми завершили матч, і ми разом поміркуємо над цим потім.

Може трапитися так, що захисна форма виглядаитме трохи неправильно після змін, і другий гол був випадковим пасом захисника, але навіть коли ви програєте з рахунком 0:2, ви все одно повинні пам’ятати, що ви – Наполі. Неприйнятно так завершувати гру.

Шкода, у футболі можна програти, але не 0:4. Ми виглядали так, ніби кожен займався своєю справою. Я сподіваюся, що це може стати уроком на майбутнє, оскільки з завтрашнього дня ми всі повинні дивитися один одному в очі і грати краще".

Наполі поступився Фрозіноне у 1/8 фіналу і залишив турнір.