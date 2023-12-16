Завершився матч чемпіонату Італії.
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16 грудня 2023, 21:39
У рамках 16 туру Серії А Наполі на своєму полі приймав Кальярі.
Команди обмінялися голами, проте крапку у грі поставив удар Хвічі Кварацхелії на 75-й хвилині гри.
Наполі - Кальярі 2:1
Голи: Осімген 69, Кварацхелія 75 — Паволетті 72.
Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Натан (Руї 59), Ангісса, Лоботка, Каюст (Распадорі 59), Політано (Ліндстрем 89), Осімген (Гаетано 82), Кварацхелія (Дзанолі 89).
Кальярі: Скуффет, Нандес (Дзаппа 67), Гольданіга (Лападула 79), Доссена, Ауджелло, Макумбу, Праті, Янкто (Дейола 46), Орістаньо (Лувумбо 68), Паволетті, Петанья (Оберт 46).
Попередження: Осімген 45, Ррахмані 45+3, Руї 85, Політано 88, Ангісса 90+1 — Гольданіга 45+1, Паволетті 45+1, Ауджелло 63.