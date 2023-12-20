Італія

Гравець можливо змінить команду.

Лаціо може підписати Ніколаса Валентіні з Боки Хуніорс - повідомляє ресурс Calciomercato Com.

Трансфер може бути оформлений вже взимку, проте конкретних деталей поки що не було.

Контракт Валентіні розрахований на грудень 2024 року, а сума викупу становить 10 мільйонів євро, втім Лаціо сподівається домовитися про знижку, оскільки вже виявляв інтерес минулого літа.

В свою чергу Маріо Гіла буде відданий в оренду Фрозіноне, який шукає нового захисника.