Італія

"Нерадзуррі" завершили свої виступи в турнірі на стадії 1/8 фіналу.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії міланський Інтер зустрівся на власному полі з Болоньєю.

За підсумками основного часу командам не вдалося визначити сильнішого, тому переможця та володаря путівки в чвертьфінал визначали овертайми.

Спочатку Карло Аугусто вивів "нерадзуррі" вперед, але у підсумку завдяки голам Бейкема та Ндоє Болонья вибила Інтер із розіграшу Кубка Італії.

Інтер — Болонья 1:2

Голи: Карлос Аугусто, 92 - Бейкема, 112, Ндоє, 116

Інтер (старт): Аудеро — Біссек, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Фраттезі, Асллані, Классен, Аугусто — Арнаутович, Мартінес

Болонья (старт): Равалья — Корацца, Лукумі, Бейкема, Ликоянніс — Моро, Урбанські — Фаббіан, Ебішер, Салемакерс — ван Гойдонк