Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 17-го туру чемпіонату Італії, який пройде 23 грудня і розпочнеться о 21:45.

У центральному матчі туру Рома на своєму полі прийме Наполі.

Рома — Наполі

Субота, 23 грудня, 21:45, стадіон Олімпіко, Рим. Арбітр зустрічі — Андреа Коломбо

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Вперше в сезоні Рома опинилася в зоні Ліги чемпіонів, як тут же колектив Жозе Моурінью одразу поступився Болоньї (0:2) і вилетів звідти. При цьому, гра римлян, м'яко кажучи, змушувала бажати кращого... Жозе Моурінью почав звинувачувати своїх підопічних, але зазначив, що не може в роздягальні особливо критикувати їх, оскільки "гравці сховаються і відмовляться виходити на поле".

Проти Болоньї Моурінью не міг розраховувати на Дібалу та Лукаку, проте перед грою з Наполі кадрова ситуація не набагато краща. Очікується, що бельгієць вийде в основі.

І Вальтер Маццаррі розкритикував своїх підопічних після поразки у Кубку Італії проти Фрозіноне (0:4). Резервісти своїми шансами не скористалися, а гравці основи, які вийшли на заміну, ніяк не показали себе.

За версією букмекерів, Рома — фаворит зустрічі: перемога римлян оцінюється коефіцієнтом 2.64, а перемога Наполі — 3.00. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.15.

Орієнтовні склади

Рома: Патрісіу – Манчіні, Льоренте, Ндіка – Крістенсен, Крістанте, Паредес, Бове, Ель Шараві – Пеллегріні – Лукаку.

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Ррахмані, Натан, Руї – Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські – Політано, Осімген, Кварахцелія.

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