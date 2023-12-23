Італія

Форвард може посилити міланський клуб уже в січні.

Міланський Інтер уже не перше зимове трансферне вікно планує присвятити питанню придбання з бельгійського Брюгге канадського нападника Тейджона Б’юкенена.

Минулого року, на тлі непоганого виступу на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, 24-річний виконавець був близьким до переїзду в Італію, однак сторони так і не домовились щодо компенсації на користь Нью-Інгленд Революшн, тому за 6,36 млн євро Б’юкенен опинився в Бельгії.

За цей рік він провів у складі Брюгге 67 матчів, забивши п’ять голів та віддавши 12 гольових передач.

І ще не встигло розпочатись нове зимове трансферне вікно, як Інтер уже має принципову домовленість із гравцем щодо контракту до 2028 року.

"Змії" найближчим часом мають зробити першу офіційну пропозицію Брюгге, яка оцінюється не менше, аніж у 10 млн євро.