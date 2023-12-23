Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 22 грудня 2023 року, 21:45.

У рамках сімнадцятого туру італійської Серії А Мілан у гостьовому матчі на останніх хвилинах урятувався від поразки Салернітани.

Команда Стефано Піолі за доволі рівної гри відкрила рахунок ще на початку матчу, але навіть до перерви не змогла втримати цю перевагу.

Друга ж половина матчу, навпаки, почалась із результативного пострілу від господарів, на який "россонері" знайшли відповідь лише незадовго до фінального свистка.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Салернітана — Мілан у 17 турі італійської Серії A-2023/24:

Салернітана — Мілан 2:2

Голи: Фасіо, 42, Кандрева, 63 — Томорі, 17, Йович, 90

Салернітана: Костіль — Маццоккі (Бронн, 78), Фасіо, Пірола (Дьомбер, 62), Брадарич — Кулібалі, Ленговські, Кастанос (Мартегані, 78) — Чауна (Жоване, 78), Кандрева — Діа (Іквуемесі, 48)

Мілан: Меньян — Калабрія, К'єр (Шиміч, 46), Томорі (Флоренці, 65), Ернандес — Рейндерс, Беннасер (Йович, 70) — Пулішич (Чуквезе, 70), Лофтус-Чік, Леау — Жиру

Попередження: Кастанос, Маццоккі, Дьомбер — Леау