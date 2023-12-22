Завершилися матчі чемпіонату Італії.
Салернітана - Мілан - Getty Images
22 грудня 2023, 23:47
Фіорентина мінімально обіграла Монцу. Єдиний гол забив Лукас Бельтран.
Монца — Фіорентина 0:1
Гол: Бельтран, 7
Монца: Ді Грегоріо — Д'Амброзіо, Марі, Кальдірола — Перейра (Коломбо, 46), Гальярдіні (Куррія, 46), Акпа Акпро, Кірьякопулос (Бірінделлі, 83) — Кольпані (Карбоні, 61), Пессіна — Мота (Віньято, 79)
Фіорентина: Террачано — Кайоде, Міленкович, Раньєрі, Бірагі — Мело (Мандрагора, 77), Данкан (Аматуччі, 84) — Іконе (Соттіль, 84), Барак (Міна, 56), Куаме — Бельтран (Нзола, 46)
Попередження: Марі, Акпа-Акпро, Д'Амброзіо — Бельтран, Міна, Кайоде, Раньєрі
Мілан вирвав нічию в міцної Салернітани. Лука Йович зрівняв рахунок в доданий час другого тайму.
Салернітана — Мілан 2:2
Голи: Фасіо, 42, Кандрева, 63 — Томорі, 17, Йович, 90
Салернітана: Костіль — Маццоккі (Бронн, 78), Фасіо, Пірола (Дьомбер, 62), Брадарич — Кулібалі, Ленговські, Кастанос (Мартегані, 78) — Чауна (Жоване, 78), Кандрева — Діа (Іквуемесі, 48)
Мілан: Меньян — Калабрія, К'єр (Шиміч, 46), Томорі (Флоренці, 65), Ернандес — Рейндерс, Беннасер (Йович, 70) — Пулішич (Чуквезе, 70), Лофтус-Чік, Леау — Жиру
Попередження: Кастанос, Маццоккі, Дьомбер — Леау