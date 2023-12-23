Італія

Турецький форвард вперше забив за туринців.

Центральний нападник Кенан Їлдиз забив у ворота Фрозіноне і став наймолодшим серед легіонерів автором голу Ювентуса у Серії А, передає OptaPaolo.

Фрозіноне — Ювентус 1:2 Відео голів та огляд матчу 23.12.2023

У сьогоднішньому матчі турок відкрив рахунок на 12-й хвилині. Він відзначився у віці 18 років, 7 місяців і 19 днів. Їлдиз також став першим гравцем у стартовому складі туринців, який народився після 2004 року.

Раніше, за даними transfermarkt, наймолодшим легіонером, який забив у Серії А за Ювентус, був уругвайський нападник Марсело Салаєта (19 років, 3 місяці та 9 днів).