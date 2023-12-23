Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії А, що відбувся 23 грудня 2023 року, 13:30.
Фрозіноне - Ювентус, Getty Images
23 грудня 2023, 16:55
У матчі 17 туру італійської Серії А туринський Ювентус у гостях обіграв Фрозіноне (2:1).
"Стара синьйора" відкрила рахунок на 12 хвилині зусиллями Їлдіза, але на старті другого тайму Баес зрівняв цифри на табло. Проте останнє слово було за гостями, коли на 81 хвилині Влахович вивів гостей вперед.
До вашої уваги відео кращих моментів Фрозіноне — Ювентус в італійській Серії А-2023/24:
Фрозіноне — Ювентус 1:2
Голи: Баес, 51 — Їлдіз, 12, Влахович, 81.
Фрозіноне: Тураті — Монтерізі, Романьйолі, Лусуарді — Лірола (Баес, 30, Квернадзе, 79), Барренчеа, Джеллі, Гаррітано (Харруї, 69) — Суле, Брешіаніні — Жоржі (Шеддіра, 69).
Ювентус: Щенсни — Даніло, Бремер, Сандро (Гатті, 27) — Камб'ясо (Веа, 69), Маккенні, Локателлі (Ніколуссі, 55), Рабіо, Костич (Ілінг, 54) — Мілік, Їлдіз (Влахович, 54).
Попередження: Камб'ясо, Маккенні.