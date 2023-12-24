Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 23 грудня 2023 року, 21:45.
РОМА — НАПОЛІ, GETTY IMAGES
24 грудня 2023, 00:24
Рома обіграла Наполі в запеклому двобої з двома вилученнями.
Команда Вальтера Маццаррі посипалась після вилучення посеред другого тайму, а догравала матч узагалі ввісьмох із травмою центрального захисника.
Огляд матчу:
Рома — Наполі 2:0
Голи: Пеллегріні, 76, Лукаку, 90+6
Рома: Патрісіу — Манчіні, Льоренте, Ндіка — Крістенсен (Челік, 75), Крістанте, Паредес (Азмун, 70), Бове, Залевські (Ель Шаараві, 71) — Белотті (Пеллегріні, 71), Лукаку.
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус (Натан, 88), Руї (Дзербін, 81) — Замбо-Ангісса, Лоботка (Каюсте, 55), Зелінські (Гаетано, 88) — Політано, Осімген, Кварацхелія (Распадорі, 87).
Попередження: Паредес, Крістенсен, Крістенсен, Белотті, Залевські, Ель Шаараві, Азмун — Руї, Жезус, Осімген
На 66-й хвилині був вилучений Маттео Політано (Наполі) (неспортивна поведінка).
На 85-й хвилині був вилучений Віктор Осімген (Наполі) (друге попередження).