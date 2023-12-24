Італія

Керманич Роми прокоментував перемогу над Наполі.

Рома напередодні здобула перемогу Наполі в домашньому матчі сімнадцятого туру італійської Серії A.

Рома — Наполі 2:0 Відео голу та огляд матчу Серії А

Головний тренер "вовків" Жозе Моурінью після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.

"На жаль, остання гра перед Різдвом впливає на настрій гравців та тренерів. Я говорив з хлопцями про це, ми повинні були зробити це свято щасливим і для наших уболівальників.

Ми змогли втриматись на тому рівні, на якому хотіли, це було дуже складно, ви можете не погодитись, але вже через п'ять хвилин я відчував, що ми переможемо.

Рома грала дуже добре 11 на 11, мала два неймовірних моменти на початку й весь час контролювала гру проти команди, яка набагато якісніша за нас.

Граючи вдесятьох, ми забили гол і максимально використали ситуацію, у тому числі завдяки нашим змінам і тому, як наші гравці інтерпретували гру. Я думаю, що ми повністю заслужили на цю перемогу.

Сьогодні ми намагалися тримати високий пресинг, і для цього нам потрібні Паредес, Крістанте разом із Бове, оскільки Едуардо постійно кусає суперників за щиколотки, проривається вперед і змушує того ж Лоботку грати глибше. Він не такий швидкий, але має неабияку витривалість.

Ми вирішили грати з Белотті та Лукаку, щоб мати більше фізичної сили, більш прямий підхід в атаці проти двох центральних захисників Наполі.

Коли ми вже грали проти десятьох, Пеллегріні та Ель-Шаараві проявили креативність, знаючи, що нам потрібна їхня техніка в цій ситуації.

Після важкого тижня тренувань і тренера, який, можливо, був занадто суворим до них, я побачив гравців, які були більш готовими до битви. Ндіка виграв більше дуелей, Льоренте мав тоді багато проблем проти Зіркзе, а сьогодні с Озімгеном він виграв багато індивідуальної боротьби. Джанлука Манчіні не тренувався весь тиждень, бо біль йому заважав це робити, але він усе одно зіграв заради команди. Він — чемпіон.

Я вважаю за краще ставити свої власні цілі, а саме — грати від однієї гри до іншої. На це є дуже проста причина. Це не критика, ніхто не винен, але в нас є група гравців зі складною медичною історією. Якщо ми всі будемо готові, я без проблем скажу, що ми можемо боротися з усіма — не за Скудетто, звичайно, але за четверте місце точно.

На жаль, у нас є ці труднощі. Існує також ситуація з фінансовим фейр-плей, із якою важко боротися. Тому я не люблю говорити про цілі. Ми згуртовані, це надзвичайна група хлопців, які завжди намагаються допомогти один одному.

Те, що ми хочемо зробити в січні на трансферному ринку, не є тим, що ми дійсно хотіли б зробити, але ми йдемо вперед. Подивимося, що з цього вийде. Ми виграли у Наполі, а далі нас чекає Ювентус", — заявив португальський фахівець.

У наступному турі Рома гостюватиме в туринського Ювентуса.