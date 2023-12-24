Італія

Форвард Роми прокоментував перемогу над Наполі.

Напередодні Рома здобула перемогу Наполі в домашньому матчі сімнадцятого туру італійської Серії A.

Рома — Наполі 2:0 Відео голу та огляд матчу Серії А

Нападник "вовків" Ромелу Лукаку, на рахунку якого другий м’яч його команди, після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.

"Перемога над Наполі була дуже важливою для нас, бо так ми стали ближчими до місць у таблиці, де ми хочемо опинитись у завершенні сезону. Ми повинні стежити за командами попереду, бути наполегливими в кожній грі і намагатися виграти кожну з них, щоб піднятися якомога вище.

Звичайно, що психологічна стійкість була дуже потрібна в цьому матчі. У нас багато хлопців з дуже сильними характерами, тому важливо, щоб ми всі були на одній хвилі.

Ми ніколи не повинні бути тихими в атаці й при цьому ми завжди повинні контролювати м’яч. За 15 років своєї кар’єри я був у багатьох ситуаціях, коли команда діяла добре, але врешті-решт матч складався не так, як ми того хотіли.

Це буде дуже важливий тиждень для нас, ми повинні підготуватись по максимуму. Ювентус — дуже сильна команда, але ми їдемо до Турину для того, щоб здобути максимальний результат.

Важливо вигравати такі ігри, якщо ваша мета — посісти четверте місце або вище", — заявив бельгійський виконавець.

У наступному турі Рома гостюватиме в туринського Ювентуса.