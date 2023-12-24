Італія

Керманич Наполі прокоментував поразку від Роми.

Напередодні Наполі зазнав поразки в гостьовому матчі сімнадцятого туру італійської Серії A проти Роми.

Рома — Наполі 2:0 Відео голу та огляд матчу Серії А

Головний тренер "Партенопеї" Вальтер Маццаррі після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.

"Спробуйте поставити мені запитання самостійно, а не переказувати те, що сказав хтось інший. Моурінью, чи хтось там ще. Як тільки ви поставите мені питання, я спробую відповісти на них.

Я переконаний, що те, як ми грали, футболка Політано, яку розірвали вщент, — це був наш найкращий відтинок цієї гри. Ми були єдиною командою, яка заслуговувала на перемогу на тому етапі.

Ми не були достатньо наполегливими в останній третині, мали деякі проблеми під час завершень атак, але ми домінували у володінні м'ячем. Окрім того, що Андреа Белотті створив той момент у першому таймі, який був радше нашою помилкою в захисті, я не думаю, що Рома щось таке цікаве зробила в цій грі.

Ми контролювали ситуацію, думали, що вийдемо вперед за рахунком і в підсумку виграємо матч, але сталось так, як сталось. Тож давайте рухатись далі.

Це здається абсурдним, але з моменту мого приходу люди постійно запитували, чому я не граю з трьома захисниками позаду. Я підписав контракт, тому що мені подобалось, як Наполі грав у минулому сезоні. І, за винятком кількох гравців, які перебувають не в найкращій формі, це в основному та ж сама команда.

Команда тільки починала набирати оберти, тому нам довелося внести деякі корективи, але мені подобається загальний підхід. Команда, яка приїжджає на гостьовий матч Роми, має 68% володіння м'ячем у першому таймі, знаходиться на правильному шляху.

Якщо в майбутньому я побачу, що ми повинні посилити оборону, тоді ми можемо змінитись, але я не думаю, що Наполі грає погано. Він дуже схожий за стилем на минулий сезон, просто з кількома гравцями, які перебувають не в найкращій формі.

Нам потрібно реалізовувати більше, аніж одну з шести гольових нагод, ось і все.

Я тільки-но говорив сьогодні, що, якщо ти переходиш у великий клуб в певний момент сезону, у тебе немає часу на тренування. Коли ти граєш кожні три дні, тренер з фізпідготовки нічого не може зробити, щоб провести спеціалізовану роботу, щоб повернути гостроту. Треба чекати перерви в календарі.

Я згоден із тим, що в нас уже менше речей, якими ми б могли здивувати суперників, аніж у Наполі було в попередньому сезоні. Ми вже спробували кілька з них. Наприклад, залучили Распадорі, а також зміни гри для вінгерів. Ми пробуємо різні варіанти", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Наполі прийматиме Монцу.