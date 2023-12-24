Італія

Ювентус продовжує боротьбу за Скудетто.

У матчі 17 туру італійської Серії А туринський Ювентус у гостях обіграв Фрозіноне (2:1). Головний тренер "Старої сеньори" Массіміліано Аллегрі поділився своїми думками про гру. Його слова наводить Football Italia.

"Ми провели сильний матч, лише Наполі вигравав вдома у Фрозіноне. Тут магічна атмосфера, було нелегко.

Перший тайм був чудовим, але, створивши багато моментів, ми забили лише один гол. Нормально, що у другому таймі ми трохи зменшили оберти.

Я ще не дивився пропущений гол, але, гадаю, у цьому епізоді ми могли зіграти краще. У будь-якому разі ми здорово відреагували.

Я радий за Йилдиза, Влаховича та за всіх гравців. У нас непересічна команда, яка ніколи не здається", — заявив Аллегрі.

Після перемоги над Фрозіноне, Юве набрав 40 пунктів та зберіг відставання від Інтера на чотири очки.