Завершився матч чемпіонату Італії.
Фрозіноне - Ювентус - Getty Images
23 грудня 2023, 15:37
Ювентус мінімально обіграв Фрозіноне. Переможний гол було забито ближче до завершення матчу.
Новачок чемпіонату перебуває на 14-му місці. Туринський колектив знаходиться на другій позиції.
Фрозіноне — Ювентус 1:2
Голи: Баес, 51 — Їлдіз, 12, Влахович, 81
Фрозіноне: Тураті — Монтерізі, Романьйолі, Лусуарді — Лірола (Баес, 30, Квернадзе, 79), Барренчеа, Джеллі, Гаррітано (Харруї, 69) — Суле, Брешіаніні — Жоржі (Шеддіра, 69)
Ювентус: Щенсни — Даніло, Бремер, Сандро (Гатті, 27) — Камб'ясо (Веа, 69), Маккенні, Локателлі (Ніколуссі, 55), Рабіо, Костич (Ілінг, 54) — Мілік, Їлдіз (Влахович, 54)
Попередження: Камб'ясо, Маккенні