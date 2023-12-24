Італія

Півзахисник Наполі близький до зміни клубної прописки.

Центральний півзахисник Пйотр Зелінські може опинитися в Інтері влітку 2024 року, коли його контракт із Наполі втратить чинність, передає журналіст Даніеле Марі.

За даними Марі, пропозиція "нерадзуррі" виглядає наступним чином: 3-річний контракт, за яким 29-річний поляк отримуватиме 4,5 мільйони євро, з опцією продовження ще на сезон.

Зелінські погодився на цю пропозицію, але Інтер не хоче ризикувати, побоюючись, що півзахисник передумає або може використати клуб, щоб отримати кращий контракт у Наполі.

У зв'язку з цим, в Інтері хочуть отримати підпис гравця у перший же можливий день у 2024 році.

У цьому сезоні поляк вже взяв участь у 22 матчах Наполі у всіх турнірах, відзначившись 3 голами і 3 асистами.