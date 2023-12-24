Італія

Футболіст вибув на 20 днів.

Чиро Іммобіле пропустить кілька тижнів через травму стегна, повідомляє Sky Sport.

Медичне обстеження виявило у Іммобіле пошкодження правого стегна. Терміни відновлення будуть встановлені пізніше, проте очікується, що нападник пропустить близько 20 днів.

Лаціо розраховує, що Іммобіле встигне відновитися до Суперкубку Італії, який відбудеться з 18 по 25 січня.

Зазначимо, що капітан Лаціо отримав ушкодження у 1-му таймі матчу Серії А проти Емполі (2:0) у п'ятницю.