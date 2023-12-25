Італія

Неоднозначна ситуація в римському колективі.

Італійська Рома в поточному сезоні має доволі неоднозначні виступи, оскільки під орудою Жозе Моурінью команда геть не без проблем подолала стартовий відтинок футбольного року, але в підсумку вийшла до плей-оф Ліги Європи УЄФА, а нещодавно взагалі обіграла чинного чемпіона країни, Наполі, на власному полі та суттєво покращила свої позиції в турнірній таблиці.

Тенденція на покращення зрозуміла, і тому 60-річний португальський фахівець уже сміливо подає сигнали керівництву клубу щодо того, що з ним можна починати перемовини відносно продовження чинного контракту, дія якого завершується влітку наступного року.

Власники Роми на чолі з Деном Фрідкіном реагують на це, проте із свого боку залишають певні сумніви щодо доцільності подібного рішення.

Єдине, що непокоїть їх наразі, — це складний характер Моурінью, а точніше його здібність створити великий скандал на рівному місці.

Очікується, що остаточне рішення не буде ухвалено навіть під час зимового трансферного вікна, що ще більше пожвавить чутки щодо майбутнього Жозе в клубі.