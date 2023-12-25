Італія

"Фіалкам" подобається гра бразильця.

Італійська Фіорентина найближчим часом викупить контракт орендованого у Ювентуса півзахисника Артура Мело. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

"Фіалки" дуже задоволені грою 27-річного бразильця. У керівництві флорентійського клубу сподіваються, що опцію викупу в орендній угоді буде реалізовано найближчими місяцями. За інформацією джерела, Артур також хотів би залишитися у Флоренції.

Опорний півзахисник був відданий Фіо в оренду до кінця нинішнього сезону за три мільйони євро. В угоду було включено право викупу футболіста за 20 млн. євро.

Ювентус сплачує половину зарплатні бразильця, яка зараз становить 5.5 млн. євро на рік плюс бонусні виплати.

Цього сезону, Артур Мело зіграв за Фіорентину 24 матчі та віддав дві результативні передачі.