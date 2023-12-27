Італія

Півзахисник не вразив Моурінью.

Португальський центральний півзахисник Ренату Саншеш уже вкотре змушений реанімувати власну професійну кар’єру, незважаючи на її незначну тривалість.

26-річний виконавець свого часу отримав відзнаку Golden Boy, проте після трансферу з лісабонської Бенфіки до мюнхенської Баварії влітку 2016 року за 35 млн євро так і не вийшов на свій рівень ні в Німеччині, ні пізніше в англійському Свонсі, французькому Ліллі чи Парі Сен-Жермен.

Наразі триває оренда Саншеша до римської Роми, і хоча в італійського колективу є право викупити контракт португальця за 11 млн євро, робити цього він не стане.

Річ у тім, що Ренату за цей час не вразив своїми виступами Жозе Моурінью, тож той заблокував повноцінний трансфер гравця.

Саншеш у поточному сезоні відіграв дев’ять матчів (228 хвилин), забивши один гол.