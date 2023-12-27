Італія

Захисника відкличуть з оренди у Вільярреалі.

Наступного тижня Мілан планує залучити до складу команди центрального захисника Маттео Габбію, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, 24-річний італієць готовий до тренувань з рідним клубом. Повернення Габбії з оренди у Вільярреалі узгоджено всіма сторонами.

До кінця цього тижня мають бути підписані всі необхідні документи. Офіційно "россонері" оголосять про відкликання свого гравця з оренди вже у січні.

У цьому сезоні Габбія встиг взяти участь у 13 матчах Вільярреала у всіх турнірах. Його контракт із Міланом розраховано до кінця червня 2026 року.