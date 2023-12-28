Італія

Півзахисник ще не мав досвіду на "дорослому" рівні.

Зимовий трансферний ринок поступово починає набирати оберти й команди шукають на ньому не тільки миттєвого підсилення власних складів, а й цілком не проти попрацювати на перспективу.

Саме з категорії останнього й може відбутись перехід юного італійського центрального півзахисника Торіно Аарона Чаммальїчелли до іншого клубу.

18-річний вихованець "биків" ще жодного разу не грав за основну команду, однак у Прімавері його виступи вражають скаутів.

Інтерес нідерландського ПСВ та лондонського Фулгема на цьому тлі вже нікого не дивує й, як очікується, саме ці два клуби найближчим часом будуть претендентами на підписання футболіста.

Щоправда, Торіно наразі готовий говорити лише про оренду з можливими опціями.

Чаммальїчелла вже встиг відіграти 82 матчі, забивши 16 голів та віддавши вісім гольових передач.