Італія

Керманич Наполі прокоментував стан здоров’я власного підопічного.

Матч сімнадцятого туру італійської Серії A проти Роми на Стадіо Олімпіко (0:2) для бразильського центрального захисника Наполі Натана був дуже коротким.

Гравець вийшов на заміну на 88 хвилині, але вже за кілька миттєвостей був змушений залишити межі поля через пошкодження, яке він отримав у боротьбі.

Тоді стан здоров’я гравця не викликав особливих пересторог у тренерського штабу, проте вже перед наступною грою, удома проти Монци, головного тренера "південців" Вальтера Маццаррі сповістили про несподівані новини.

"Давайте перейдемо до конкретики. Перед кожним останнім матчем я проводив максимум 2-3 тренування, тому сьогодні важливо оцінити стан Ліндстрьома, Лоботки та інших травмованих гравців.

Наведу приклад: ми награємо певні варіанти, але, оскільки той чи інший гравець ще не відновився, я не міг реалізувати свої задуми належним чином.

Сьогодні я всіх оцінюватиму знову й вирішу, хто саме буде грати.

У нас починає виникати занадто багато пошкоджень, що є трохи надзвичайною ситуацію.

Наприклад, Натан. Лікар сьогодні сказав мені, що йому треба півтора місяці на відновлення. Це… не мало, якщо чесно", — заявив італійський фахівець.

Матч Наполі — Монца відбудеться 29 грудня, о 19:30.