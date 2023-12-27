Німеччина

Північномакедонський хавбек продовжить кар'єру в Німеччині.

РБ Лейпциг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання атакуючого півзахисника Еліфа Ельмаса, права на якого раніше належали Наполі.

24-річний хавбек збірної Північної Македонії підписав із "биками" на чотири з половиною роки, а саме до червня 2028 року.

Ельмас приєднається до табору Лейпцига під час тренувального табору 2 січня.

Новачок клубу німецької Бундесліги виступав за Наполі з літа 2019 року, провівши у складі неаполітанців 189 матчів, забивши 19 голів та віддавши 11 результативних передач. На його рахунку також є перемога у Серії А та Кубку Італії.

Очікується, що Еліф Ельмас зможе замінити у Лейпцигу шведа Еміля Форсберга, який вже офіційно приєднається до Нью-Йорк Ред Буллз цієї зими.