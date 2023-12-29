Італія

Він вийшов на поле на 74 хвилині гри.

У рамках 18 туру чемпіонату Італії Наполі на своєму полі приймав Монцу.

Голкіпер господарів Алекс Мерет не зумів продовжити матч, а натомість вийшов Микита Контіні-Барановський на 74-й хвилині гри. Таким чином, вихованець Наполі та уродженець Черкас дебютував за клуб.

За свою кар'єру він встиг пограти за такі клуби, як Сампдорія, Кротоне, Реджина, СПАЛ та Віченца.