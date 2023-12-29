Він вийшов на поле на 74 хвилині гри.
Нікіта Контіні-Барановський, Getty Images
29 грудня 2023, 21:57
У рамках 18 туру чемпіонату Італії Наполі на своєму полі приймав Монцу.
Голкіпер господарів Алекс Мерет не зумів продовжити матч, а натомість вийшов Микита Контіні-Барановський на 74-й хвилині гри. Таким чином, вихованець Наполі та уродженець Черкас дебютував за клуб.
За свою кар'єру він встиг пограти за такі клуби, як Сампдорія, Кротоне, Реджина, СПАЛ та Віченца.
Зазначимо, що у результаті поєдинок завершився нічиєю (0:0)
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