Італія

Команда Альберто Джилардіно в цьому сезоні вже встигла стати поперек горла обом головним фаворитам у чемпіонських перегонах Серії A.

Італійська футбольна родина також нещодавно святкувала Різдво й традиційно при цьому надала своїм уболівальникам можливість якомога більше часу провести в родинному колі, уникнувши проведення матчів у святковий період. Але перед Новим роком таких вихідних уже ніхто нікому не надавав, тож надвечір п’ятниці відбувалась ціла купа протистоянь у рамках вісімнадцятого туру Серії A.

Один із матчів мав місце в Генуї, де місцевий клуб під назвою Дженоа приймав на Луїджі Ферраріс одного з головних претендентів на скудетто за підсумками поточної кампанії — міланський Інтер. Колектив Сімоне Індзагі мав приголомшливі успіхи в чемпіонаті в першій половині сезону, тому відправлявся на гостьовий матч проти одного з середняків чемпіонату з чітким передчуттям того, що три залікові бали не мають нікуди від нього втекти.

Але гравці Альберто Джилардіно цієї думки не поділяли, бо нещодавно вони забирали очки в туринського Ювентуса на власному полі, тож приводів рахуватись із фаворитами в них не було. Незважаючи на те, що стартував у цій грі Інтер доволі впевнено з моментами Мхітаряна та Тюрама, "нерадзуррі" все одно мали суттєві проблеми з подоланням чужої лінії захисту.

Дженоа, як і суперники, намагалась грати в дуже щільний футбол позаду, що не давало суперникам простору, але водночас і позбавляло нас видовища. Місцевій публіці такий перебіг подій також був не дуже до вподоби, тож посеред першого тайму гру довелось трохи призупинити через димову завісу, яку влаштували фанати Дженоа.

А коли вже розвиднилось, то гості майже одразу забили. Укидання ауту від Дарміана з правого флангу спричинило паніку всередині штрафного генуезців, під час якої Барелла встиг пробити в дальній кут, Мартінес перевів м’яч у стійку, а ось добивання від Арнаутовича в порожні ворота вже ніхто накрити не зумів.

Однак радість Інтера була нетривалою, бо Дженоа відповіла власним стандартом, і на сьомій компенсованій хвилині Дрегушин головою перевів у дальній кут подачу кутового з правого флангу від Гудмундссона. Такий перебіг подій відкривав для нас безліч сценаріїв на другий тайм, однак було зрозуміло, що Інтер усе одно має прагнути до здобуття трьох очок.

Щоправда, моменти "змії" створювали не дуже-то й часто, тому суперникам удавалось перепочити поміж ними та продовжувати спокійно грати в захисті. Та й що це були за гольові нагоди в Інтера? Можна пригадати удар головою від Ачербі та невдалий постріл Арнаутовича з меж штрафного, тоді як у суперників була аж ніяк не гірша ситуація за участі Васкеса. Та й усе на тому напевно, гості темп так і не нав’язали, а господарям вистачало й нічиєї на власному полі. Маліновський допомагав команді останні пів години гри.

У наступному турі генуезький Дженоа гостюватиме в Болоньї, а міланський Інтер прийматиме Верону.

Дженоа — Інтер 1:1

Голи: Дрегушин, 45+7 — Арнаутович, 42



Дженоа: Мартінес — Дрегушин, Бані, Де Вінтер (Васкес, 46) — Сабеллі, Френдруп, Бадель, Стротман (Маліновський, 61), Мартін (Мессіас, 78) — Екубан (Ретегі, 61), Гудмундссон.



Інтер: Зоммер — Біссек (Павар, 90), Ачербі, Бастоні — Дарміан (Думфріс, 79), Барелла (Фраттезі, 78), Чалханоглу, Мхітарян (Классен, 90), Аугусто — Тюрам, Арнаутович (Санчес, 70).



Попередження: Гудмундссон, Дрегушин — Барелла, Мхітарян.