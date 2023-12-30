Італія

Неаполітанці в скрутному становищі.

У рамках 18-го туру італійської Серії А, Наполі вкотре припустився осічки, зігравши внічию на своєму полі проти Монци (0:0). Головний тренер "партенопейців" Вальтер Маццаррі прокоментував невдалий результат команди.

"Давайте говоритимемо як є і не чипати минуле. Сьогодні ми мали шість вірних гольових моментів, але м'яч не йшов у ворота.

Кварацхелію та Осімгена постійно провокують, і ви, журналісти, повинні показувати, що відбувається. Покажіть, як їх тримають та штовхають протягом 20 хвилин – і ніхто не отримує жовту! І як тут стерпіти.

Ми в дивній ситуації, нам не вистачає ясності розуму – Ангісса, Кварацхелія та Гаетано били впритул, але потрапляли у воротаря. Покажіть, що зробили із Кварацхелією – його тримали п'ять хвилин, а потім тренера видалили. Тому я такий злий", — заявив обурений Маццаррі.

Наразі, Наполі йде на сьомому місці турнінрної таблиці Серії А.