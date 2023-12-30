Італія

Захисник гратиме в міланському клубі ще чотири роки.

Міланський Інтер уже на цьому етапі сезону визначають як одного з найбільш імовірних претендентів на чемпіонський титул, і разом із тим команда Сімоне Індзагі впевнено крокує турнірною сіткою Ліги чемпіонів УЄФА.

Уявити при цьому прогрес "нерадзуррі" без італійського флангового захисника Федеріко Дімарко було б просто неможливо, тому й клуб так завбачливо ставився до питання продовження з ним контракту.

Для того, аби уникнути можливих спекуляцій під час зимового трансферного вікна, Інтер безпосередньо перед його початком завершив процес перемовин із своїм футболістом щодо нового контракту.

Тепер Дімарко гратиме за міланський колектив до 2027 року.

У цьому сезоні 26-річний виконавець забив три голи та віддав п’ять гольових передач у 21 матчі.