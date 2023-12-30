Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру італійської Серії А, у якому зіграють туринський Ювентус та римська Рома.

Туринський Ювентус та римська Рома зіграють поміж собою в рамках вісімнадцятого туру італійської Серії A.

Массіміліано Аллегрі, після перемоги над Фрозіноне (2:1), залучив до стартового складу Гатті до трійки в центрі оборони, тоді як Веа зіграє на правому фланзі півзахисту, а Влахович повернеться до пари нападників.

Жозе Моурінью, на тлі перемоги над Наполі (2:0), використав із перших хвилин Дібалу в парі нападників із Лукаку.

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Веа, Маккенні, Локателлі, Рабіо, Костич — Їлдиз, Влахович.

Запасні: Перін, Пінсольо, Гейсен, Ругані, Міретті, Ніколуссі-Кавілья, Нонге, К’єза, Ілінг.



Рома: Патрісіу — Манчіні, Льоренте, Ндіка — Крістенсен, Крістанте, Паредес, Бове, Залевські — Дібала, Лукаку.

Запасні: Бур, Свілар, Карсдорп, Пеллегріні, Белотті, Азмун, Челік, Саншеш, Спінаццола, Пагано, Пісіллі, Ель Шаараві.



Гра Ювентус — Рома почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.