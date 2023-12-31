Ювентус мінімально здолав Рому. Команда Массіміліано Аллегрі здобула класичну для себе зразка поточного сезону перемогу в центральному матчі вісімнадцятого туру Серії A.

У наступному турі туринський Ювентус зіграє в гостях у Салернітани, а Рома прийматиме бергамаську Аталанту. 

Огляд матчу

Ювентус — Рома 1:0
Гол: Рабьо, 49

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Веа, Маккенні (Ругані, 90+6), Локателлі, Рабіо, Костич — Їлдиз (К’єза, 65), Влахович (Мілік, 76).

Рома: Патрісіу — Манчіні, Льоренте, Ндіка — Крістенсен, Крістанте, Паредес (Ель Шаараві, 74), Бове (Пеллегріні, 64), Залевські (Азмун, 80) — Дібала, Лукаку.

Попередження: Локателлі — Паредес. 