Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 30 грудня 2023 року, 21:45.
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31 грудня 2023, 00:26
Ювентус мінімально здолав Рому. Команда Массіміліано Аллегрі здобула класичну для себе зразка поточного сезону перемогу в центральному матчі вісімнадцятого туру Серії A.
У наступному турі туринський Ювентус зіграє в гостях у Салернітани, а Рома прийматиме бергамаську Аталанту.
Огляд матчу:
Ювентус — Рома 1:0
Гол: Рабьо, 49
Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Веа, Маккенні (Ругані, 90+6), Локателлі, Рабіо, Костич — Їлдиз (К’єза, 65), Влахович (Мілік, 76).
Рома: Патрісіу — Манчіні, Льоренте, Ндіка — Крістенсен, Крістанте, Паредес (Ель Шаараві, 74), Бове (Пеллегріні, 64), Залевські (Азмун, 80) — Дібала, Лукаку.
Попередження: Локателлі — Паредес.