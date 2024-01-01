Італія

Італійський центрбек хоче залишитись у туринському клубі.

Центральний захисник туринського Ювентуса Даніеле Ругані близький до продовження контракту зі своїм поточним клубом, оскільки поточна угода спливає влітку 2024 року.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, новий контракт 29-річного італійця зі "старою синьйорою" має буде розрахований до 2026 року.

Більше того, незважаючи на інтерес інших клубів, Ругані погодився на зменшення заробітної плати, щоб залишитися в Ювентусі.

У поточному сезоні італійський центрбек провів за туринців 525 хвилин у дев'яти матчах Серії А, в яких він забив один гол та заробив одне попередження.