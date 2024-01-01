Італійський центрбек хоче залишитись у туринському клубі.
Даніеле Ругані, Getty Images
01 січня 2024, 13:31
Центральний захисник туринського Ювентуса Даніеле Ругані близький до продовження контракту зі своїм поточним клубом, оскільки поточна угода спливає влітку 2024 року.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, новий контракт 29-річного італійця зі "старою синьйорою" має буде розрахований до 2026 року.
Більше того, незважаючи на інтерес інших клубів, Ругані погодився на зменшення заробітної плати, щоб залишитися в Ювентусі.
У поточному сезоні італійський центрбек провів за туринців 525 хвилин у дев'яти матчах Серії А, в яких він забив один гол та заробив одне попередження.