Італія

Португалець останнім часом не вражає.

Вінгер Мілана Рафаель Леау розповів, хто є його футбольним кумиром. Цитує лідера "россонері" Sky Sports.

"Мій кумир — Роналду.

Я зможу досягти рівня Роналду та Мбаппе, але я не егоїстичний.

Я можу забивати, але якщо можу асистувати, віддаю пас партнеру.

На такому рівні статистика має значення, тому що цифри Мбаппе, Голанда, Мессі говорять самі за себе. Коли я почну думати так само, як вони, я дістануся до цього рівня", — заявив 24-річний гравець.

Цього сезону, Рафа Леау відіграв за Мілан 20 матчів, забив чотири голи та віддав п'ять результативних передач.