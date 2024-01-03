Римський колектив може втратити важливого гравця.
Феліпе Андерсон, Getty Images
03 січня 2024, 08:20
Бразильський нападник Феліпе Андерсон останні кілька місяців безуспішно вів перемовини щодо продовження контракту із своїм поточним клубом, римським Лаціо.
Якщо говорити прагматично, то справа лише в грошах — 30-річний виконавець хоче отримувати 4 млн євро + бонуси на рік, тоді як "орли" із свого боку готові запропонувати лише 3 млн євро + 0,5 млн євро бонусів за той самий період.
Жодним чином домовленості поміж гравцем і клубом у цьому плані за останній час не зрушили з місця, тож Андерсон зайшов до зимового трансферного вікна лише з пів роком дії чинного контракту.
Це дає можливість його агентам розмовляти безпосередньо з іншими клубами, чим вони й користаються в контексті туринського Ювентуса.
Розмови щодо трансферу Феліпе до складу "зебр" останні дні дуже просунулись, тож у Лаціо буде останній шанс, аби таки піти на поступки власному футболісту.
У іншому випадку він перейде до "Старої Синьйори" влітку в якості вільного агента.
Бразилець у поточному сезоні відіграв 25 матчів, забив один гол та віддав шість гольових передач.