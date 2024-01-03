Італія

Римський колектив може втратити важливого гравця.

Бразильський нападник Феліпе Андерсон останні кілька місяців безуспішно вів перемовини щодо продовження контракту із своїм поточним клубом, римським Лаціо.

Якщо говорити прагматично, то справа лише в грошах — 30-річний виконавець хоче отримувати 4 млн євро + бонуси на рік, тоді як "орли" із свого боку готові запропонувати лише 3 млн євро + 0,5 млн євро бонусів за той самий період.

Жодним чином домовленості поміж гравцем і клубом у цьому плані за останній час не зрушили з місця, тож Андерсон зайшов до зимового трансферного вікна лише з пів роком дії чинного контракту.

Це дає можливість його агентам розмовляти безпосередньо з іншими клубами, чим вони й користаються в контексті туринського Ювентуса.

Розмови щодо трансферу Феліпе до складу "зебр" останні дні дуже просунулись, тож у Лаціо буде останній шанс, аби таки піти на поступки власному футболісту.

У іншому випадку він перейде до "Старої Синьйори" влітку в якості вільного агента.

Бразилець у поточному сезоні відіграв 25 матчів, забив один гол та віддав шість гольових передач.