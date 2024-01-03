Гравець тільки починає робити перші кроки в "дорослому" футболі.
Ян-Карло Сімич, Getty Images
03 січня 2024, 09:35
Сербський центральний захисник німецького походження Ян-Карло Сімич від літа 2022 року перебуває в системі італійського Мілана та поступово підходить до "дорослої" команди "россонері".
18-річний виконавець у поточному сезоні дебютував на рівні Серії A, а його прогрес відзначають усі тренери в клубі.
Разом із тим, перед Міланом постає питання щодо майбутнього футболіста, чий поточний контракт із клубом завершується вже через півтора роки.
Мілан налаштований продовжувати взаємини з гравцем, однак від того ще досі не надійшла відповідь щодо умов нової угоди.
У цьому сезоні Сімич виходив тричі в матчах чемпіонату (119 хвилин), забивши один м’яч, та ще одну гру провів у Кубку Італії.