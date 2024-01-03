Італія

Гравець тільки починає робити перші кроки в "дорослому" футболі.

Сербський центральний захисник німецького походження Ян-Карло Сімич від літа 2022 року перебуває в системі італійського Мілана та поступово підходить до "дорослої" команди "россонері".

18-річний виконавець у поточному сезоні дебютував на рівні Серії A, а його прогрес відзначають усі тренери в клубі.

Разом із тим, перед Міланом постає питання щодо майбутнього футболіста, чий поточний контракт із клубом завершується вже через півтора роки.

Мілан налаштований продовжувати взаємини з гравцем, однак від того ще досі не надійшла відповідь щодо умов нової угоди.

У цьому сезоні Сімич виходив тричі в матчах чемпіонату (119 хвилин), забивши один м’яч, та ще одну гру провів у Кубку Італії.