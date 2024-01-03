Італія

Захисник не потрапляє до основного складу команди Шона Дайча.

Італійська Рома перебуває в активному пошуку нового центрального захисника під вимоги Жозе Моурінью, про що можуть свідчити останні новини щодо діяльності "вовків" на трансферному ринку.

Зокрема, римляни цікавляться гравцем лондонських Челсі Трево Чалоба та Вест Гема Тіло Керером, однак конкуренція в боротьбі за цих футболістів майже не залишає шансів Ромі.

Проте в італійців уже наявний й інший варіант — центральний захисник Евертона Бен Годфрі, якому відверто бракує ігрового часу під орудою Шона Дайча.

У цьому сезоні 25-річний виконавець з’являвся на полі лише три рази, тож хоче використати одне з найближчих трансферних вікон задля зміни місця роботи.

Рому наразі цікавить оренда з правом подальшого викупу, тоді як "іриски" хочуть одразу забезпечити повноцінний трансфер для власного футболіста.

Нагадаємо, що за Годфрі восени 2020 року Евертон сплатив Норвічу 27,5 млн євро.