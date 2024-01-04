Італія

Кремонензе до 77-ої хвилини, проте у підсумки римляни продемонстрували характер та перевернули результат на свою користь.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії римська Рома зустрілася з Кремонензе на Стадіо Олімпіко.

На 37-ій хвилині гості вельми несподівано повели у рахунку після того, як Тсаджу замкнув передачу Гільйоне.

Ромі не вдавалося відігратися аж до заключного відрізку матчу, допоки на 77-ій хвилині Ромелу Лукаку не повернув паритет на табло голом з передачі Азмуна.

Вже на 85-ій хвилині Пауло Дібала остаточно врятував Рому від невдачі проти Кремонензе, успішно реалізувавши пенальті та встановивши підсумковий рахунок 2:1.

"Вовки" не без проблем, але все ж вийшли до чвертьфіналу Кубка Італії.

Рома - Кремонезе 2:1

Голи: Лукаку 77, Дібала 85 (пен.) — Тсаджу 37

Рома: Свілар, Челік (Р. Крістенсен 46), Крістанте, Льоренте (Залевскі 46), Карсдорп (Спінаццола 74), Паредес, Бове (Азмун 67), Лоренцо Пеллегріні, Ель-Шаараві, Белотті (Дібала 46), Лукаку

Кремонезе: Юнгдаль, Антов, Раванеллі, Туя (Б'янкетті 53), Гільйоне (Майєр 46), Коллоколо, Кастаньєтті (Абрего 61), Сернікола, Дзанімаккія, Цаджу (Куальята 61), Окереке (Кода 62)

Попередження: Льоренте, Челік, Карсдорп — Кастаньєтті, Гільйоне, Антов, Раванеллі, Б'янкетті