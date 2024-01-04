Італія

У клубі мають намір зберегти 20-річного футболіста.

Аталанта не хоче продавати Джорджо Скальвіні цієї зими, повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

За його інформацією, бергамаські знають про інтерес топ-клубів, у тому числі Манчестер Юнайтед, до 20-річного захисника, і розглянуть можливість його продажу лише у разі надходження "божевільної" пропозиції.

Аталанта налаштована виручити щонайменше 60 млн євро, а у випадку з клубами АПЛ – навіть більше.

У поточному сезоні Скальвіні провів 16 матчів у Серії А та віддав один гольовий пас.