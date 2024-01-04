Італія

Організатори змагань висунули шість кандидатів на отримання нагороди.

Грудень, разом із 2023 роком, залишились позаду, тож настав час підбивати підсумки цього швидкоплинного етапу сезону.

У італійській Серії A визначився список претендентів на звання найкращого гравця грудня.

Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:

– Федеріко Гатті (Ювентус) / 5 матчів (Монца, Наполі, Дженоа, Фрозіноне, Рома), 2 голи, 2 "сухих" матчі;

– Альберт Гудмундссон (Дженоа) / 4 матчі (Монца, Ювентус, Сассуоло, Інтер), 2 голи + 2 гольові передачі;

– Ромелу Лукаку (Рома) / 4 матчі (Сассуоло, Фіорентина, Наполі, Ювентус), 2 голи;

– Крістіан Пулішич (Мілан) / 5 матчів (Фрозіноне, Аталанта, Монца, Салернітана, Сассуоло), 2 голи + 2 гольові передачі;

– Маркус Тюрам (Інтер) / 5 матчів (Наполі, Удінезе, Лаціо, Лечче, Дженоа), 3 голи;

– Джошуа Зіркзе (Болонья) / 5 матчів (Лечче, Салернітана, Рома, Аталанта, Удінезе), 2 голи.

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті Серії A.

Нагадаємо, що аналогічну відзнаку за листопад залишив за собою нападник Роми Пауло Дібала.